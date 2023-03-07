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Вилкова Ирина Буренова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Буренов Антон Ефремович

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1893

Муж: Вилков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: Томбасова - Козлова Анна Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1897

Дочь: Егорова Ксения Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1899

Дочь: Мавра Леонтьевна

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1901

Сын: Вилков Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1902

Сын: Вилков Вов Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Егорова Клавдия Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Вилков Иосиф Леонтьевич

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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