Вилкова Ирина Буренова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Буренов Антон Ефремович
Мать: ?
Бракосочетание
04.?.1893
Рождение ребёнка
03.09.1894
Дочь: Томбасова - Козлова Анна Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1897
Дочь: Егорова Ксения Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1899
Дочь: Мавра Леонтьевна
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1901
Сын: Вилков Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1902
Сын: Вилков Вов Яков Леонтьевич
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Егорова Клавдия Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1907
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1909
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Вилков Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно