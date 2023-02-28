Томбасова - Козлова Анна Вилкова
Место рождения
Дата рождения03.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1894
Отец: Вилков Леонтий Васильевич
Мать: Вилкова Ирина Буренова
Бракосочетание
20.?.1914
Рождение ребёнка
01.01.1915
Сын: Козлов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
13.07.1916
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Алексей Гаврилович
Смерть
Неизвестно