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Томбасова - Козлова Анна Вилкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1894

Отец: Вилков Леонтий Васильевич

Мать: Вилкова Ирина Буренова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1914

Муж: Томбасов - Козлов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Козлов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Алексей Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1916

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Алексей Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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