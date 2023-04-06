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Шинин Иван Алексеевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шинин Алексей Илларионович

Мать: Шинина Васса Ивановна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1889

Жена: Шинина Анна Буренова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Шинин Яков Иванович

Мать ребёнка: Шинина Анна Буренова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шинина Анна Буренова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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