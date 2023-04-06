Шинин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шинин Алексей Илларионович
Мать: Шинина Васса Ивановна
Бракосочетание
27.?.1889
Жена: Шинина Анна Буренова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1890
Сын: Шинин Яков Иванович
Мать ребёнка: Шинина Анна Буренова
Рождение ребёнка
12.06.1893
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шинина Анна Буренова
Смерть
Неизвестно