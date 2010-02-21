Прыткова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрыткова Клавдия

Прыткова Клавдия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1946

Сын: Прытков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Прытков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Прытков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Римма Михайловна

Отец ребёнка: Прытков Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close