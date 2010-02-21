Прыткова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1946
Сын: Прытков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Прытков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Прытков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Римма Михайловна
Отец ребёнка: Прытков Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно