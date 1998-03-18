Прытков Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Прытков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прыткова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Прыткова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Римма Михайловна
Мать ребёнка: Прыткова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно