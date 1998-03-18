Прытков Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прытков Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Прытков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прыткова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Прыткова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Римма Михайловна

Мать ребёнка: Прыткова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыткова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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