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Вашков Иван Андреевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Вашков Андрей Петрович

Мать: Вашкова Ирина Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Вашков-Балашов Николай Иванович

Мать ребёнка: Вашкова Екатерина Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1798

Жена: Вашкова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Вашков Иван Иванович

Мать ребёнка: Вашкова Екатерина Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1832
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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