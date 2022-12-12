Вашков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Вашков Андрей Петрович
Мать: Вашкова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Вашков-Балашов Николай Иванович
Мать ребёнка: Вашкова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
До 1798
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Вашков Иван Иванович
Мать ребёнка: Вашкова Екатерина Михайловна
Место жительства
С 1832
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно