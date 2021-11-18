Вашкова (Аксёнова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Аксёнова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

30.07.1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1775

Муж: Вашков Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Вашков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Вашкова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Вашкова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Вашкова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.07.1832 ст.
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

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