Вашкова (Аксёнова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти30.07.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1775
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Вашкова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Вашкова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Вашкова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Вашков Андрей Петрович
Смерть
30.07.1832 ст.