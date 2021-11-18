Вашкова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1798

Муж: Вашков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Вашков-Балашов Николай Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Вашков Иван Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1832
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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