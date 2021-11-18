Вашкова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1798
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Вашков-Балашов Николай Иванович
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Вашков Иван Иванович
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Место жительства
С 1832
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно