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Яковлев Дорофей Прокопьевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

17.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Яковлев Прокопий

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Яковлев Филипп Дорофеевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Яковлев Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яковлев Елисей Дорофеевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Яковлева Васса Дорофеевна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Яковлев Андрей Дорофеевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Яковлев Гаврил Дорофеевич

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
17.09.1892
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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