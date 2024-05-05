Яковлев Дорофей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти17.09.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Яковлев Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Яковлев Филипп Дорофеевич
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яковлев Елисей Дорофеевич
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Яковлева Васса Дорофеевна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яковлев Андрей Дорофеевич
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1862
Сын: Яковлев Гаврил Дорофеевич
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Смерть
17.09.1892
от старости