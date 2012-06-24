Фомина (Борисова) Анастасия Алексеевна 08.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина (Борисова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1927

Дата смерти

24.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927

Отец: Фомин Алексей

Мать: Фомина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
09.11.1955

Сын: Борисов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Борисов Николай Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Борисов Александр Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1962

Сын: Борисов Иван Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1966

Сын: Борисов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
26.04.1968

Дочь: Борисова (Дегтярева) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1972

Дочь: Гусева (Борисова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич

Смерть
24.06.2012

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