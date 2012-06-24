Фомина (Борисова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1927
Дата смерти24.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927
Отец: Фомин Алексей
Мать: Фомина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1955
Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Борисов Александр Иванович
Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1962
Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1966
Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1968
Дочь: Борисова (Дегтярева) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1972
Дочь: Гусева (Борисова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Борисов Иван Алексеевич
Смерть
24.06.2012