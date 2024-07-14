Фомина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1927

Дочь: Фомина (Борисова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Фомин Алексей

Рождение ребёнка
19.02.1932

Дочь: Фомина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Фомин Алексей

Рождение ребёнка
09.03.1939

Сын: Фомин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей

Смерть
Неизвестно

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