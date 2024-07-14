Фомин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1927
Дочь: Фомина (Борисова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Фомина Марина
Рождение ребёнка
19.02.1932
Дочь: Фомина Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Фомина Марина
Рождение ребёнка
09.03.1939
Мать ребёнка: Фомина Марина
Смерть
Неизвестно