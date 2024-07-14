Фомин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1927

Дочь: Фомина (Борисова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Фомина Марина

Рождение ребёнка
19.02.1932

Дочь: Фомина Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Фомина Марина

Рождение ребёнка
09.03.1939

Сын: Фомин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Фомина Марина

Смерть
Неизвестно

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