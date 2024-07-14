Гусева (Борисова) Татьяна Ивановна 16.02.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева (Борисова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1972

Отец: Борисов Иван Алексеевич

Мать: Фомина (Борисова) Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1993

Дочь: Макарян (Гусева) Олеся Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1997

Дочь: Кондрашова (Гусева) Светлана Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.10.2006

Сын: Гусев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

Рождение ребёнка
29.11.2008

Сын: Гусев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

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