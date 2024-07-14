Гусева (Борисова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1993
Дочь: Макарян (Гусева) Олеся Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1997
Дочь: Кондрашова (Гусева) Светлана Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.10.2006
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.11.2008
Сын: Гусев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович