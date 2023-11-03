Бургуненко (Самбурская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургуненко (Самбурская) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1879

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бургуненко Василий Ильич

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.01.1883

Дочь: Тренина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.05.1885

Дочь: Романова Елена Ильинична

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Бургуненко Евфимий Ильич

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.12.1889

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.12.1891

Дочь: Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.01.1894

Сын: Бургуненко Михей Ильич

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.03.1896

Дочь: Домна Ильинична

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бургуненко Ананий Ильич

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Бургуненко Антоний Ильич

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.01.1901

Дочь: Мелания Ильинична

Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
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