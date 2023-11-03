Бургуненко (Самбурская) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1879
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
14.01.1883
Дочь: Тренина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
23.05.1885
Дочь: Романова Елена Ильинична
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
15.10.1887
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
04.12.1889
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
15.12.1891
Дочь: Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
04.01.1894
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
01.03.1896
Дочь: Домна Ильинична
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
17.01.1898
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Рождение ребёнка
03.01.1901
Дочь: Мелания Ильинична
Отец ребёнка: Бургуненко Илья Маркович
Работа или профессия
Неизвестно