Бургуненко Евфимий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургуненко Евфимий Ильич

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

15.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1887

Отец: Бургуненко Илья Маркович

Мать: Бургуненко Мария Михайловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
08.09.1913

Жена: Бургуненко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1915

Сын: Бургуненко Константин Ефимович

Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1917

Дочь: Лидия Ефимовна

Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.07.1918

Дочь: Вертейко Олимпиада Ефимовна

Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.07.1919

Сын: Бургуненко Борис Ефимович

Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
почто-телеграфный чиновник Феодосийской конторы
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