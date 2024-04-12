Бургуненко Евфимий Ильич
Место рождения
Дата рождения15.10.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1887
Бракосочетание
08.09.1913
Рождение ребёнка
17.05.1915
Сын: Бургуненко Константин Ефимович
Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1917
Дочь: Лидия Ефимовна
Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1918
Дочь: Вертейко Олимпиада Ефимовна
Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Бургуненко Борис Ефимович
Мать ребёнка: Бургуненко Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
почто-телеграфный чиновник Феодосийской конторы