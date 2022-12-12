Гуселетова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Гуселетов Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Степанида Кузьминична
Отец ребёнка: Гуселетов Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гуселетов Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Гуселетов Кузьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно