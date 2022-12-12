Гуселетова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Гуселетов Кузьма Андреевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Степанида Кузьминична

Отец ребёнка: Гуселетов Кузьма Андреевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гуселетов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Гуселетов Кузьма Андреевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Кузьма Андреевич

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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