Гуселетов Кузьма Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Гуселетов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Гуселетова Елена
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Степанида Кузьминична
Мать ребёнка: Гуселетова Елена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гуселетов Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Гуселетова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Елена
Смерть
Неизвестно