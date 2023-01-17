Гуселетов Кузьма Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Кузьма Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Гуселетов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Гуселетова Елена

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Степанида Кузьминична

Мать ребёнка: Гуселетова Елена

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гуселетов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Гуселетова Елена

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Елена

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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