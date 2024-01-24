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Куваев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Куваев Александр Игнатьевич

Мать: Куваева Мария Ивановна

Бракосочетание
27.01.1912

Жена: Куваева Пелагея Ивановна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Путилово Фома Иоаннов Балахнин и Василий Васильев Говязин. По невесте:д. Елезово крест. сын Николай Иаоннов Гуляев и Иоанн Абрамов Сычев
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Куваева Гулия Ивановна

Мать ребёнка: Куваева Пелагея Ивановна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - г. Вологды гражданина жена Мария Дмитриева Рупышева
Смерть
Неизвестно
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