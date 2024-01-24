Куваев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
27.01.1912
Жена: Куваева Пелагея Ивановна
Поручители по жениху: д. Путилово Фома Иоаннов Балахнин и Василий Васильев Говязин. По невесте:д. Елезово крест. сын Николай Иаоннов Гуляев и Иоанн Абрамов Сычев
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Куваева Гулия Ивановна
Мать ребёнка: Куваева Пелагея Ивановна
Воспр. - г. Вологды гражданина жена Мария Дмитриева Рупышева
Смерть
Неизвестно