Куваева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Куваев Иван Александрович

Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Куваева Александра Александровна

Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Куваев Николай Александрович

Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: Куваева Вера Александровна

Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куваев Александр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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