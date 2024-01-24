Куваева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Куваев Иван Александрович
Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Куваева Александра Александровна
Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Куваев Николай Александрович
Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: Куваева Вера Александровна
Отец ребёнка: Куваев Александр Игнатьевич
Путилово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно