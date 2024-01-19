Куваева (Гуляева) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1912
Поручители по жениху: д. Путилово Фома Иоаннов Балахнин и Василий Васильев Говязин. По невесте:д. Елезово крест. сын Николай Иаоннов Гуляев и Иоанн Абрамов Сычев
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Куваева Гулия Ивановна
Отец ребёнка: Куваев Иван Александрович
Воспр. - г. Вологды гражданина жена Мария Дмитриева Рупышева
Смерть
Неизвестно