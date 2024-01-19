Куваева (Гуляева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваева (Гуляева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Елезово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Елезово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1912

Муж: Куваев Иван Александрович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Путилово Фома Иоаннов Балахнин и Василий Васильев Говязин. По невесте:д. Елезово крест. сын Николай Иаоннов Гуляев и Иоанн Абрамов Сычев
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Куваева Гулия Ивановна

Отец ребёнка: Куваев Иван Александрович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - г. Вологды гражданина жена Мария Дмитриева Рупышева
Смерть
Неизвестно
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