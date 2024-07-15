Ключикова (Картошкина) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Юшина (Ключикова) Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Былова (Ключикова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Панкратова (Ключикова) Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ключикова Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ключиков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ключиков Фёдор Тимофеевич
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ключикова Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ключиков Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович