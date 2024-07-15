Ключикова (Картошкина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключикова (Картошкина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Юшина (Ключикова) Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Былова (Ключикова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Панкратова (Ключикова) Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ключикова Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ключиков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ключиков Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ключиков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ключикова Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ключиков Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Ключиков Тимофей Семенович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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