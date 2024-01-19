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Ключикова Агриппина Тимофеевна
Ключикова Агриппина Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1892
Дата смерти
1892
Пол
Женский
Отец
Ключиков Тимофей Семенович
1863 г.р.
Мать
Ключикова (Картошкина) Анна Фёдоровна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Ключиков Тимофей Семенович
Мать:
Ключикова Анна Фёдоровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1892
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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