Елена Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти25.04.1821 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1786
Отец: Иван Карпов
Мать: Стефанида Осипова
Упоминание
1791
Исповедная роспись 1791 года. 5 лет.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 12 лет.
Упоминание
12.11.1800 ст.
Крестная мать Параскевы Мироновны (племянницы).
Упоминание
1802
Исповедная роспись 1802 года
Бракосочетание
26.01.1802 ст.
Муж: Михаил Лукин
Свидетели Агапий Васильев, Филипп Гаврилов, Мирон Иванов.
Упоминание
12.02.1806 ст.
Крестная мать Агафьи, дочери Тимофея Ивлева.
Рождение ребёнка
23.10.1807 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Лукин
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Лукин
Упоминание
28.07.1812 ст.
Крестная мать Параскевы, дочери Тимофея Иевлева.
Упоминание
22.03.1814 ст.
Крестная мать Дарьи, дочери Мирона Иванова и Матроны Осиповой.
Упоминание
14.02.1816 ст.
Крестная мать Льва, сына Мирона Иванова.
Рождение ребёнка
20.10.1817 ст.
Дочь: Майорская Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Лукин
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 34 года.
Рождение ребёнка
12.11.1819 ст.
Дочь: Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Лукин
Восприемник
14.01.1820 ст.
Крестная мать Татьяны, дочери Тимофея Иевлева.
Смерть
25.04.1821 ст.
От родов. 38 лет.