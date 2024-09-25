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Елена Иванова

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

25.04.1821 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Иван Карпов

Мать: Стефанида Осипова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1791 года. 5 лет.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 12 лет.
Упоминание
12.11.1800 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Параскевы Мироновны (племянницы).
Упоминание
1802
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1802 года
Бракосочетание
26.01.1802 ст.

Муж: Михаил Лукин

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Агапий Васильев, Филипп Гаврилов, Мирон Иванов.
Упоминание
12.02.1806 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Агафьи, дочери Тимофея Ивлева.
Рождение ребёнка
23.10.1807 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Лукин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Лукин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
28.07.1812 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Параскевы, дочери Тимофея Иевлева.
Упоминание
22.03.1814 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Дарьи, дочери Мирона Иванова и Матроны Осиповой.
Упоминание
14.02.1816 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Льва, сына Мирона Иванова.
Рождение ребёнка
20.10.1817 ст.

Дочь: Майорская Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Лукин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 34 года.
Рождение ребёнка
12.11.1819 ст.

Дочь: Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Лукин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Восприемник
14.01.1820 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Татьяны, дочери Тимофея Иевлева.
Смерть
25.04.1821 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От родов. 38 лет.

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