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Бровкин Самсон Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Бровкин Моисей Ермолаев

Мать: Бровкина Агафья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Александра Ипатова

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Гайдукова (Бровкина) Наталия Самсонова

Мать ребёнка: Бровкина Анна

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Бровкин Василий Самсонов

Мать ребёнка: Бровкина Александра Ипатова

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Бровкин Петр Самсонов

Мать ребёнка: Бровкина Александра Ипатова

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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