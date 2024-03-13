Бровкин Самсон Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Бровкин Моисей Ермолаев
Мать: Бровкина Агафья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Гайдукова (Бровкина) Наталия Самсонова
Мать ребёнка: Бровкина Анна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Мать ребёнка: Бровкина Александра Ипатова
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Бровкина Александра Ипатова
Смерть
Неизвестно