Гайдукова (Бровкина) Наталия Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдукова (Бровкина) Наталия Самсонова

Гайдукова (Бровкина) Наталия Самсонова

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

28.04.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Бровкин Самсон Моисеев

Мать: Бровкина Анна

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1857 ст.

Сын: Гайдуков (Гойдуков) Прохор Николаев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Гайдуков (Гойдуков) Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1859 ст.

Сын: Гайдуков Тихон Николаев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1862 ст.

Сын: Гойдуков Василий Николаев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1862 ст.

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.

Сын: Гойдуков Алексей Николаев

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1867

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Рождение ребёнка
03.09.1869 ст.

Дочь: (Гойдукова) Анна Николаева

Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.04.1895 ст.
Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.