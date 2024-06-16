Гайдукова (Бровкина) Наталия Самсонова
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смерти28.04.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: Бровкин Самсон Моисеев
Мать: Бровкина Анна
Рождение ребёнка
20.07.1857 ст.
Сын: Гайдуков (Гойдуков) Прохор Николаев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Гайдуков (Гойдуков) Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Рождение ребёнка
13.06.1859 ст.
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Рождение ребёнка
22.02.1862 ст.
Сын: Гойдуков Василий Николаев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Рождение ребёнка
22.02.1862 ст.
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.
Сын: Гойдуков Алексей Николаев
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Рождение ребёнка
04.06.1867
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Рождение ребёнка
03.09.1869 ст.
Дочь: (Гойдукова) Анна Николаева
Отец ребёнка: Гайдуков (Гойдуков) Николай Яковлев
Смерть
28.04.1895 ст.