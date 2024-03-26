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Бровкина Агафья Яковлева

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Бровкин Василий Моисеев

Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: (Бровкина) Авдотья Моисеева

Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: (Бровкина) Прасковья Моисеева

Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Бровкин Семион Моисеев

Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Бровкин Самсон Моисеев

Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев

Смерть
Неизвестно

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