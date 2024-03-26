Бровкина Агафья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784 ст.
Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: (Бровкина) Авдотья Моисеева
Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: (Бровкина) Прасковья Моисеева
Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Бровкин Моисей Ермолаев
Смерть
Неизвестно