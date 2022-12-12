Фомина (Чекушкина) Екатерина Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Чекушкина) Екатерина Якимовна

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Место рождения

Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.1877 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1877 ст.

Отец: Чекушкин Яким Андреевич

Мать: Чекушкина Александра Яковлевна

Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Сын: Фомин Степан Фомич

Отец ребёнка: Фомин Фома Зиновьевич

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.

Сын: Фомин Семён Фомич

Отец ребёнка: Фомин Фома Зиновьевич

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1916 ст.

Сын: Фомин Алексей Фомич

Отец ребёнка: Фомин Фома Зиновьевич

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Фома Зиновьевич

Смерть
Около 1941
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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