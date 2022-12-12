Фомина (Чекушкина) Екатерина Якимовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1877 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1877 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Сын: Фомин Степан Фомич
Отец ребёнка: Фомин Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.
Сын: Фомин Семён Фомич
Отец ребёнка: Фомин Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
27.01.1916 ст.
Сын: Фомин Алексей Фомич
Отец ребёнка: Фомин Фома Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область