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Фомин Фома Зиновьевич

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Место рождения

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд

Дата рождения

30.09.1874 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1874 ст.

Отец: Фомин Зиновий Егорович

Мать: Фомина Екатерина Николаевна

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Сын: Фомин Степан Фомич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Якимовна

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.

Сын: Фомин Семён Фомич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Якимовна

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1916 ст.

Сын: Фомин Алексей Фомич

Мать ребёнка: Фомина Екатерина Якимовна

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Екатерина Якимовна

Смерть
После 1916
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