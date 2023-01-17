Фомин Фома Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1874 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1874 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Сын: Фомин Степан Фомич
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Якимовна
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.
Сын: Фомин Семён Фомич
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Якимовна
Рождение ребёнка
27.01.1916 ст.
Сын: Фомин Алексей Фомич
Мать ребёнка: Фомина Екатерина Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916