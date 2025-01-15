Розанов Александр Николаевич
мужской, родился 27.03.1951, Москва, город федерального значения Москва
ОтецРозанов Николай Петрович12.11.1904 г.р.
МатьРозанова (Юнге) Марина Александровна09.06.1916 г.р.
Супруги
Чаплина Елена ВалентиновнаНеизвестно г.р.
Дети
Розанова Лариса Александровна10.04.1977 г.р.
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Рождение
27.03.1951
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1977
Дочь: Розанова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Чаплина Елена Валентиновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
По ?.03.2007