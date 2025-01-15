Розанов Александр Николаевич 27.03.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Розанов Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.03.1951, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Розанов Николай Петрович12.11.1904 г.р.
Мать
Розанова (Юнге) Марина Александровна09.06.1916 г.р.
Супруги
Чаплина Елена ВалентиновнаНеизвестно г.р.
Дети
Розанова Лариса Александровна10.04.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1951

Отец: Розанов Николай Петрович

Мать: Розанова (Юнге) Марина Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.04.1977

Дочь: Розанова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Чаплина Елена Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
По ?.03.2007

Жена: Чаплина Елена Валентиновна

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