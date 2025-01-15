Чаплина Елена Валентиновна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Розанов Александр Николаевич27.03.1951 г.р.
Дети
Розанова Лариса Александровна10.04.1977 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1977
Дочь: Розанова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Розанов Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
По ?.03.2007