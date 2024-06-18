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Шведовский Лаврентий Константинович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

20.09.1871 ст.

Дата смерти

С 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.05.1870 ст.

Жена: Шведовский (Ярёменко) Татьяна Петровна

Радовцы, Хмельницька область
Рождение
20.09.1871 ст.

Отец: Шведовский Константин Иванович

Мать: Шведовская (Боярская) Анна Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведовский Фёдор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шведовский (Ярёменко) Татьяна Петровна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
С 1896
Волковинцы, Хмельницька область
Пропал в 1896 году. В 1909 году жена подала на развод по причине "безвестного отсутствия мужа".

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