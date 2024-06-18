Шведовский Лаврентий Константинович
Место рождения
Дата рождения20.09.1871 ст.
Дата смертиС 1896
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.05.1870 ст.
Радовцы, Хмельницька область
Рождение
20.09.1871 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведовский Фёдор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шведовский (Ярёменко) Татьяна Петровна
Смерть
С 1896
Пропал в 1896 году. В 1909 году жена подала на развод по причине "безвестного отсутствия мужа".