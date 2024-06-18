Шведовский (Ярёменко) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовский (Ярёменко) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведовский Фёдор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Лаврентий Константинович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
17.05.1870 ст.

Муж: Шведовский Лаврентий Константинович

Радовцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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