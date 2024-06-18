Шведовский (Ярёменко) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шведовский Фёдор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Лаврентий Константинович
Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
17.05.1870 ст.
Радовцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно