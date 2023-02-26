Иван Яковлев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1834
Дата смерти18.04.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1857
Жена: Ксения (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1858
Сын: Тит Иванов
Мать ребёнка: Ксения (Иванова)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1860
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Ксения (Иванова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1861
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ксения (Иванова)
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1863
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ксения (Иванова)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1897
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище