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Иван Яковлев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1834

Дата смерти

18.04.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1857

Жена: Ксения (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1858

Сын: Тит Иванов

Мать ребёнка: Ксения (Иванова)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Ксения (Иванова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1861

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ксения (Иванова)

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1863

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ксения (Иванова)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1897
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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