Филенко Александр Захарович
Место рожденияОренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Дата рождения06.02.1922
Дата смерти23.12.1994
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1922
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филенко Мария Ивановна
Смерть
23.12.1994
Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбургский район, с. Паника