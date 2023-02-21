Филенко Александр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиленко Александр Захарович

Филенко Александр Захарович

avatar

Место рождения

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника

Дата рождения

06.02.1922

Дата смерти

23.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1922

Отец: Филенко Захар Харитонович

Мать: Филенко Аграфена Алексеевна

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филенко Мария Ивановна

Смерть
23.12.1994
Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбургский район, с. Паника
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close