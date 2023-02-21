Филенко (Котенёва) Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти05.11.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: Котенёв Алексей
Мать: не указана
На самом деле родилась в 1897 году
Рождение ребёнка
06.02.1922
Сын: Филенко Александр Захарович
Отец ребёнка: Филенко Захар Харитонович
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Юдина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Филенко Захар Харитонович
РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
04.09.1930
Дочь: Дружинина Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Филенко Захар Харитонович
Бракосочетание
После 1932
Была замужем до Захара - выдали замуж принудительно, но муж рано умер.
Рождение ребёнка
13.06.1936
Сын: Неизвестно Михаил Иванович
Отец ребёнка: Неизвестно Иван Ильич
Рождение ребёнка
29.10.1939
Сын: Неизвестно Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Неизвестно Иван Ильич
Оренбургский район, с. Паника
Смерть
05.11.1960
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника