Филенко (Котенёва) Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филенко (Котенёва) Аграфена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

05.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: Котенёв Алексей

Мать: не указана

На самом деле родилась в 1897 году
Рождение ребёнка
06.02.1922

Сын: Филенко Александр Захарович

Отец ребёнка: Филенко Захар Харитонович

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Юдина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Филенко Захар Харитонович

РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Рождение ребёнка
04.09.1930

Дочь: Дружинина Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Филенко Захар Харитонович

Бракосочетание
После 1932

Муж: Неизвестно Иван Ильич

Была замужем до Захара - выдали замуж принудительно, но муж рано умер.
Рождение ребёнка
13.06.1936

Сын: Неизвестно Михаил Иванович

Отец ребёнка: Неизвестно Иван Ильич

Рождение ребёнка
29.10.1939

Сын: Неизвестно Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Неизвестно Иван Ильич

Оренбургский район, с. Паника
Смерть
05.11.1960
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
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