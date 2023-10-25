Давыденко Томара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1962
Сын: Давыденко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Давыденко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыденко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Давыденко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыденко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Давыденко Александр
Смерть
Неизвестно