Давыденко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1962

Дата смерти

28.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1962

Отец: Давыденко Александр

Мать: Давыденко Томара

Рождение ребёнка
06.11.1986

Дочь: Давыденко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Давыденко Галина Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1990

Дочь: Давыдова Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Давыденко Галина Николаевна

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.12.2006
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