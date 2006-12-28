Давыденко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1962
Дата смерти28.12.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1962
Отец: Давыденко Александр
Мать: Давыденко Томара
Рождение ребёнка
06.11.1986
Дочь: Давыденко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Давыденко Галина Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1990
Дочь: Давыдова Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Давыденко Галина Николаевна
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.12.2006