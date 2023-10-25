Давыденко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1962

Сын: Давыденко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Давыденко Томара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыденко Валентина Александровна

Мать ребёнка: Давыденко Томара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Давыденко Томара

Смерть
Неизвестно
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