Семёнов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1922

Дата смерти

15.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1922

Отец: Семёнов Александр Поликарпович

Мать: Семёнова (Лобанова) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1946

Дочь: Леонова (Семёнова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова (Синина) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
25.05.1948

Дочь: Семёнова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова (Синина) Анастасия Степановна

Смерть
15.09.1988

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