Семёнов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1922
Дата смерти15.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1922
Рождение ребёнка
23.11.1946
Дочь: Леонова (Семёнова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова (Синина) Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
25.05.1948
Дочь: Семёнова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова (Синина) Анастасия Степановна
Смерть
15.09.1988