Семёнова (Лобанова) Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1891
Дата смерти22.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1916
Дочь: Семёнова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр Поликарпович
Рождение ребёнка
14.12.1920
Дочь: Деева Анна Алексасндровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр Поликарпович
Рождение ребёнка
02.11.1922
Сын: Семёнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Семёнов Александр Поликарпович
Смерть
22.02.1962