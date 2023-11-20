Семёнова (Лобанова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Лобанова) Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1891

Дата смерти

22.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1916

Дочь: Семёнова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр Поликарпович

Рождение ребёнка
14.12.1920

Дочь: Деева Анна Алексасндровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр Поликарпович

Рождение ребёнка
02.11.1922

Сын: Семёнов Николай Александрович

Отец ребёнка: Семёнов Александр Поликарпович

Смерть
22.02.1962
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