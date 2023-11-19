Семёнова (Синина) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1920
Дата смерти01.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1920
Отец: Синин Степан
Мать: Синина Дарья
Рождена 1918г
Рождение ребёнка
23.11.1946
Дочь: Леонова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.05.1948
Дочь: Семёнова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Александрович
Смерть
01.04.1988