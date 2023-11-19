Семёнова (Синина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Синина) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1920

Дата смерти

01.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1920

Отец: Синин Степан

Мать: Синина Дарья

Рождена 1918г
Рождение ребёнка
23.11.1946

Дочь: Леонова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Александрович

Рождение ребёнка
25.05.1948

Дочь: Семёнова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Александрович

Смерть
01.04.1988
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