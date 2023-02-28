(Баранова) Евдокия Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Евдокия Власова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1893

Отец: Баранов Власий Семёнов

Мать: Баранова Анна Павлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1913

Муж: Яковлев Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Яковлев Стефан Яковлев

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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