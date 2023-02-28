(Баранова) Евдокия Власова
Место рождения
Дата рождения06.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1893
Отец: Баранов Власий Семёнов
Мать: Баранова Анна Павлова
Бракосочетание
04.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Яковлев Стефан Яковлев
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно