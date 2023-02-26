Яковлев Стефан Яковлев
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1913
Жена: Евдокия Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Власова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
санитар 8-я пехотная дивизия 15-й армейский корпус
Смерть
Неизвестно