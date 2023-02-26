Яковлев Стефан Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Стефан Яковлев

Яковлев Стефан Яковлев

avatar

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1913

Жена: Евдокия Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Власова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
санитар 8-я пехотная дивизия 15-й армейский корпус
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close