Алексеева Никишина Анастасия Ивановна
Место рожденияЗернево Суздальский район Владимировская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никишин Иван
Мать: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Вячеслав Платонович
Отец ребёнка: Алексеев Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Нина Платоновна
Отец ребёнка: Алексеев Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Алексеева Людмила Платоновна
Отец ребёнка: Алексеев Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ирина Платоновна
Отец ребёнка: Алексеев Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сергей Платонович
Отец ребёнка: Алексеев Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно