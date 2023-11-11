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Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Место рождения

Зернево Суздальский район Владимировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никишин Иван

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Вячеслав Платонович

Отец ребёнка: Алексеев Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Нина Платоновна

Отец ребёнка: Алексеев Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Алексеева Людмила Платоновна

Отец ребёнка: Алексеев Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Ирина Платоновна

Отец ребёнка: Алексеев Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Платонович

Отец ребёнка: Алексеев Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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