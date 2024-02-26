Алексеев Платон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Вячеслав Платонович
Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Нина Платоновна
Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Алексеева Людмила Платоновна
Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ирина Платоновна
Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сергей Платонович
Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно