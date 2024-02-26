Алексеев Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Платон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Вячеслав Платонович

Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Нина Платоновна

Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Алексеева Людмила Платоновна

Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Ирина Платоновна

Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Платонович

Мать ребёнка: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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