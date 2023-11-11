Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Никишина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никишин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никишин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: Слепова Никишина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван
Зернево, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно