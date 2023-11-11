Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида

Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Никишина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Никишин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Никишин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Никишина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван

Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: Слепова Никишина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван

Зернево, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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