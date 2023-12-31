Неплюев Степан Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюев Степан Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Неплюев Афонасий Яковлев

Мать: Неплюева Анна Федотова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Степанова

Мать ребёнка: Неплюева Пелагея Васильева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Неплюев Илья Степанов

Мать ребёнка: Неплюева Пелагея Васильева

с. Покровское слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неплюева Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно
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