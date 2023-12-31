Неплюева Анна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеплюева Анна Федотова

Неплюева Анна Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Неплюев Александр Афонасьев

Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Неплюев Кондратий Афонасьев

Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Аксинья Афонасьева

Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1819

Сын: Неплюев Степан Афонасьев

Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Настасья Афонасьева

Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев

с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1827

Сын: Неплюев Константин Афонасьев

Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неплюев Афонасий Яковлев

Смерть
До 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close