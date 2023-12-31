Неплюева Анна Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Федот
Рождение ребёнка
1813
Сын: Неплюев Александр Афонасьев
Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Неплюев Кондратий Афонасьев
Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Аксинья Афонасьева
Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Настасья Афонасьева
Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев
с. Покровская слобода
Рождение ребёнка
1827
Сын: Неплюев Константин Афонасьев
Отец ребёнка: Неплюев Афонасий Яковлев
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834