Щока (Жолдош) Юлиана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1982
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Довбак Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щока Михаил Васильевич