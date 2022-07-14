Щока (Жолдош) Юлиана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щока (Жолдош) Юлиана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1982

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1982 г.р.
1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1982

Отец: Жолдош Юрий Васильевич

Мать: Жолдош (Стародубцева) Зоя Михайловна

Развод
Неизвестно

Муж: Довбак Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довбак Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щока Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Довбак Василий Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щока Михаил Васильевич

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