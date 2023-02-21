Щока Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1977
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щока Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
19.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щока Юлиана Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щока Юлиана Юрьевна