Щока Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щока Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1977

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щока Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
19.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щока Юлиана Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щока Юлиана Юрьевна